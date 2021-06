Aeroporto di Salerno, sopralluogo di Cascone e Volpe: "Allungamento pista e nuova aerostazione"

I consiglieri regionali Luca Cascone (De Luca Presidente) ed Andrea Volpe (Psi) hanno effettuato, insieme, un sopralluogo, all’interno dell’area dell’Aeroporto di Salerno, per verificare lo stato dei lavori che riguardano lo scalo salernitano e per accertarsi dei tempi di realizzazione degli interventi che ne dovrebbero garantire la riapertura.

Il commento

Volpe spiega: “Con il presidente della Commissione trasporti Cascone, da tempo impegnato per il definitivo e determinante sviluppo dello scalo, abbiamo fatto il punto sulle attività propedeutiche all’avvio delle opere di adeguamento e potenziamento infrastrutturale. Nei prossimi mesi partiranno i lavori per l’allungamento della pista e la realizzazione della nuova aerostazione. Lo abbiamo detto spesso in questi anni ma siamo a un passo dalla concretizzazione di un progetto che rivoluzionerà, in positivo, la nostra economia”.