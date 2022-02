Aeroporto di Salerno, Esposito (FdI) contro De Luca: "Dove sono i soldi degli espropri dei terreni?"

Esplode un nuovo caso politico sullo scalo aeroportuale salernitano. Nel mirino, questa volta, finiscono gli espropri dei terreni. “Dove sono i soldi degli espropri delle aree private nei pressi dell’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi? Ci sono decine di imprenditori e cittadini della zona adiacente all’area aeroportuale che attendono di conoscere le decisioni della Regione Campania e soprattutto un chiaro piano di attuazione degli espropri di terreni che, oggi, corrono il rischio di perdere valore e vocazione agricola” denuncia il dirigente salernitano di Fratelli d’Italia Gennaro (detto Rino) Esposito.

L'attacco a De Luca

L’esponente del partito di Giorgia Meloni prende di mira l’operato dell’amministrazione regionale di centrosinistra guidata dal governatore Enzo De Luca: “Ancora una volta la Regione gioca con i diritti dei cittadini, senza spendere una parola di chiarezza sulle proprie decisioni. E poi De Luca lo dica, una volta e per tutte, senza giocare con parole: i soldi per pagare gli espropri ci sono o non ci sono? E quali sono i tempi per il completamento delle procedure? Si naviga, anzi si vola, a vista. Come al solito”.