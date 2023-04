Violenza in strada a Bellizzi, Bilotti (M5S): "La politica faccia la sua parte"

Aggressioni, bullismo, risse, laddove lo Stato è assente, laddove mancano politiche attive per i giovani, disagio e violenza dilagano. Un plauso va ai carabinieri per la celerità degli interventi, ma la politica deve fare la sua parte, il Governo ha il dovere di sopperire a queste gravi carenze.

Lo ha detto la senatrice M5S Anna Bilotti, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, alla notizia dell’ennesimo caso di violenza giovanile, stavolta verificatosi a Bellizzi, dove un ragazzo è stato ridotto in fin di vita da due fratelli, di cui uno addirittura minorenne. "Negli ultimi anni, in questo territorio, sono stati registrati diversi episodi di brutale violenza, di risse, che hanno visto tanti ragazzi protagonisti, come aggressori o come vittime. Anziché sostenere gli enti locali, comprendere le cause e prevenire questi fenomeni, con il governo Meloni abbiamo registrato l’addio alle politiche sociali, di sostegno ai giovani", ha concluso la componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama.