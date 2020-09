Cava, aggressione social per la candidata Filomena Avagliano: parte l'azione legale

E' stata vittima di una vile, in rete, di una violenta e ingiustificata aggressione, perpetratasi sul suo profilo Facebook, Filomena Avagliano, candidata nella lista “Insieme per Servalli Sindaco” alle comunali di Cava de’ Tirreni. Ieri, un ignoto aggressore (si tratterebbe di un profilo fake, chiuso poco dopo i fatti) commentando un post pubblicato dalla Avagliano, una frase di Marshall Rosenberg: Le parole sono finestre (oppure muri), ha iniziato a insultare la candidata con termini volgari ed offensivi, definendola “T... sinistrosa” e più avanti “speriamo che ti pesti qualcuno, allora”. Immediata la levata di scudi in difesa di Mena Avagliano che, probabilmente, ha intimorito l’autore dei commenti, il quale, dopo poco, ha cancellato il suo account.

La nota stampa