Agorà democratica a Pellezzano: ospite Piero De Luca

Lunedì 6 Dicembre 2021, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale di Pellezzano, si terrà un agorà democratica dal titolo: “Governo e Sviluppo del Territorio: Transizione Ecologica e Politiche Locali”. L’incontro, è stato fortemente voluto ed organizzato dal Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, per sensibilizzare la collettività sulle tematiche legate alla transizione ecologica e ai suoi sviluppi. Ospite dell’iniziativa sarà l’On. Piero De Luca, il quale con entusiasmo ha accettato di prendere parte allo stesso. L'incontro mira ad un confronto con gli amministratori locali e i cittadini sul tema della transizione ambientale e delle politiche territoriali per stimolare gli amministratori locali ad attuare anche attraverso il PNRR politiche territoriali per la definizione della cultura politica relativa al cambio di paradigma rappresentato dalla questione ambientale. “Ho ritenuto opportuno organizzare questo momento di confronto democratico – sostiene il Sindaco Morra – perché noi amministratori locali abbiamo il dovere istituzionale e morale, anche verso la collettività che rappresentiamo, di adeguare i nostri territori a quelle che sono le nuove sfide che il futuro ci impone, tra cui lo sviluppo ecosostenibile, la mitigazione dell’impatto ambientale e l’adeguamento delle nostre aree ai modelli di elevazione qualitativa degli standard di vita in conformità ai criteri e ai principi delle vigenti normative in materia ever green”.La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle normative di contrasto all’emergenza sanitaria