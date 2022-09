"Noi di Centro", Agosto: "Ritardo dell’onorevole Edmondo Cirielli sul sistema De Luca"

"Arriva con molti anni di ritardo l’onorevole Edmondo Cirielli sul sistema De Luca. Fino alla vigilia di queste ultime elezioni non abbiamo mai notato l’interessamento del deputato di Fratelli d’Italia”. Lo ha osservato il candidato nell’uninominale di Salerno e proporzionale per la Camera dei Deputati con “Noi di Centro”, Oreste Agosto.

La denuncia

“Sono anni che in prima persona e con un gruppo di colleghi, amici e cittadini combattiamo questo tipo di sistema che è ormai radicato nella città di Salerno. Parlano i fatti, i processi, i ricorsi, le azioni amministrative, per quanto ci riguarda. A differenza, invece, dell’onorevole Cirielli che penso non possa sbandierare alcuna azione politica e amministrativa messa in campo negli ultimi decenni. Anzi il suo partito ha sempre abdicato al suo ruolo proprio sul territorio di Salerno e anche lo scorso anno, in occasione delle elezioni amministrative, non abbiamo notato un grosso interesse”, prosegue Agosto. “Oggi è più facile parlarne, soprattutto quando si ha l’illusione di avere il vento in poppa, dimenticando ciò che è stato fatto nell’ultimo ventennio”, prosegue ancora l’avvocato Agosto. “Io continuerò a percorrere la mia strada senza condizionamenti ma è necessario che la storia di quanto accaduto venga raccontata con serietà e trasparenza. Lo devo a me stesso ma soprattutto a quanti hanno creduto e credono in queste battaglie”, conclude Agosto.