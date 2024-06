Capaccio Paestum, parla il neo assessore Agresti: “Inizio un percorso che onorerò con passione e determinazione”

“È con grande orgoglio che annuncio la mia nomina ad Assessore al Bilancio del Comune di Capaccio Paestum da parte del sindaco, Franco Alfieri. Questo incarico segna l'inizio di un percorso che onorerò con passione e determinazione, lavorando per il bene della nostra comunità. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine al Sindaco Alfieri per la fiducia che ha riposto in me affidandomi una delle deleghe più delicate. La gestione del bilancio comunale richiede attenzione, competenza e una visione chiara per il futuro, e sono pronto ad affrontare questa responsabilità con impegno e dedizione. Ringrazio inoltre di cuore tutti coloro che hanno sostenuto il mio percorso politico, esprimendo il loro voto e scrivendo il mio nome sulla scheda elettorale. Questo risultato è il frutto di mesi di lavoro fianco a fianco con donne e uomini di talento e passione, che hanno permesso alla mia lista di raggiungere un traguardo eccezionale e di portare al centro del dibattito temi cruciali per la nostra città. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo e di contribuire, insieme al Sindaco Alfieri e all'intera amministrazione comunale, allo sviluppo e al miglioramento di Capaccio Paestum”. A dirlo è il Neo Assessore al bilancio, finanze e tributi del Comune di Capaccio Paestum Antonio Agresti.