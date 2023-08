Agro Nocerino Sarnese, Rossella Giordano nominata coordinatore di zona per Fratelli d’Italia

È l’avvocato Rossella Giordano, consigliere comunale di minoranza nel comune di Nocera Inferiore, il nuovo coordinatore di zona “Agro Nocerino Sarnese” per Fratelli d’Italia. A renderlo noto il commissario provinciale del partito, Alberico Gambino, che scrive: “Carissima Rossella, su proposta del Vice Ministro on. Edmondo Cirielli, sono felice di comunicarti che in data odierna ho provveduto a nominarti Coordinatore di zona Agro Nocerino Sarnese, sicuro che farai un eccellente lavoro di responsabilità, per la crescita e il radicamento del partito sul territorio”. Gambino poi aggiunge: “Ringrazio Marco Iaquinandi, vice sindaco a San Marzano sul Sarno, che ha preceduto l’avvocato Giordano in quest’incarico. Iaquinandi ricoprirà un ruolo importante nell’Esecutivo provinciale”.

Il commento di Giordiano: