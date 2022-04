Elezioni comunali ad Agropoli, Alfieri si gioca tutto con la candidatura di Mutalipassi

Franco Alfieri fa “all in” e con la candidatura a sindaco dell’ex assessore Roberto Mutalipassi si gioca tutto e, soprattutto, mette sul tavolo delle comunali 2022 anche la sua possibile candidatura alle Elezioni Politiche del 2023.

Il retroscena

L’ex sindaco di Agropoli, oggi primo cittadino di Capaccio, che 5 anni fa aveva portato ad una vittoria a mani basse di Adamo Coppola, è stato il vero artefice della scelta di Mutalipassi ed anche della sfiducia nei confronti di Coppola, che ha portato allo scioglimento anticipato dell’amministrazione comunale di Agropoli. Adesso, per Alfieri, una nuova grande sfida: quella di portare, a Palazzo di Città, ad Agropoli Roberto Mutalipassi. Vincere le elezioni significherebbe ipotecare la candidatura per il 2023. E non solo. In caso contrario lo scenario politico del Cilento sarebbe destinato a cambiare.