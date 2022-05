Agropoli, Mutalipassi apre la campagna elettorale con i giovani

Si è aperta con i giovani la campagna elettorale di Roberto Mutalipassi, candidato sindaco di Agropoli per la coalizione di centrosinistra. Mutalipassi ha incontrato una rappresentanza di ragazzi del territorio presso l'hotel Serenella per la sua prima uscita da ufficiale: "Non è un caso - ha affermato - se ho voluto fortemente che il percorso iniziasse da un incontro con i giovani. Chiedo di impegnarvi perché questa città è prima di tutto vostra ed è giusto che facciate la vostra parte per cambiarla in meglio". Al centro del dibattito la scuola e la questione Neet: "Nostro scopo - ha annunciato il candidato sindaco - sarà quello di recuperare quella fiducia perduta, avvicinarli alla politica ed esseredi ausilio al loro percorso, creando le condizioni per rialzarsi e tornare a crederci”.

L'obiettivo di Mutalipassi: "Rendere Agropoli più vivibile"

Durante il dibattito è stato affrontato anche il tema vivibilità, soprattutto sul fronte dei luoghi di aggregazione per i giovani che rappresentano una delle criticità sulle quali la nuova amministrazione dovrà intervenire. "Nostro impegno - ha sottolineato il candidato sindaco - sarà emulare quanto fatto da città virtuose per rendere la nostra Agropoli più vivibile. Penso alla creazione di luoghi di aggregazione, di intrattenimento e svago, alla ricerca di condizioni per calmierare i fitti, intercettare le opportunità che vengono dal Governo nazionale e dall’Europa per invogliare la nascita di nuove imprese”.