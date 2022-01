Elezioni ad Agropoli: Mutalipassi resta con Coppola, La Porta si candida a sindaco

Movimenti politici in corso in vista delle elezioni comunali di Agropoli. Il sindaco, Adamo Coppola, ha incontrato nei giorni scorsi l’assessore con delega alle Politiche Economiche e Finanziarie, Roberto Mutalipassi, il quale ha confermato la volontà di proseguire il percorso amministrativo intrapreso nel 2017. Il chiarimento si era reso necessario dopo la scelta del gruppo politico Agropoli Oltre (con il quale Mutalipassi era stato eletto) di avviare un percorso autonomo rispetto all’attuale maggioranza. "L’assessore Mutalipassi gode della piena e incondizionata fiducia, mia personale e della maggioranza consiliare, pertanto il suo ruolo in giunta non è mai stato messo in discussione – ha spiegato il primo cittadino - Abbiamo avviato con lui un percorso virtuoso in un momento non facile, caratterizzato dalle riforme al sistema contabile che hanno messo a dura prova gli enti locali e dall’emergenza covid». «Con Roberto – ha concluso Coppola - vogliamo proseguire questo cammino intrapreso, certi di poter sviluppare altri programmi e progetti, ancor più ambiziosi per la crescita e lo sviluppo della città di Agropoli».

Il commento di Mutalipassi:

"In queste ultime settimane, che tra l'altro mi hanno visto contagiato insieme alla mia famiglia dal Covid-19, ho avuto modo di riflettere sulla scelta, sofferta, soprattutto dal punto di vista dei rapporti umani, da compiere dopo la decisione presa dal Presidente del Consiglio comunale, di dimettersi dal suo incarico – ha spiegato l’assessore Mutalipassi - Con lui, oltre ad altre esperienze politiche, abbiamo condiviso la scorsa campagna elettorale e tutto il percorso che mi ha permesso di assumere il ruolo di Assessore, quindi una serie di proposte e decisioni operate nel solo ed unico interesse della Comunità di Agropoli, in seno all'Amministrazione in carica. È stata fatta una grande opera di risanamento del bilancio, posto in notevole sofferenza, oltre ad una serie di azioni funzionali a stare vicini a quelle categorie fortemente segnate dalla pandemia. Un percorso virtuoso che mi ha visto maturare politicamente ed anche dal punto di vista umano, personale e professionale. Una esperienza motivante che mi ha riempito di orgoglio e mi fa sentire soddisfatto del lavoro finora svolto. È per questi motivi che sento forte dentro di me la volontà di proseguire il cammino intrapreso e portarlo fino alla fine. Mi scuso sin da ora se questa scelta deluderà le attese di chi aveva magari pensato condividessi strade alternative. Rispetto le decisioni altrui e confido si possa fare altrettanto con le mie, fatte sempre con l'intento di costruire e mai di demolire».Ringrazio la maggioranza e in particolare il sindaco Adamo Coppola per la fiducia. Darò il mio contributo personale e con il gruppo di amici che mi sostiene alla campagna elettorale di questa amministrazione di centro sinistra".

Il primo sfidante di Coppola

Intanto, l’ex presidente del consiglio comunale Massimo La Porta ha annunciato la sua candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni comunali. "L'inaspettata decisione di abbandonare il gruppo Agropoli Oltre da parte di Roberto Mutalipassi, mio carissimo amico e sostenitore di un'esperienza politica durata 15 anni, mi porta a fare una scelta chiara e convinta che sino ad oggi era proiettata sulla sua persona, individuata come nostro potenziale candidato a sindacoper le prossime elezioni amministrative della città di Agropoli. E' mia precisa volontà continuare il percorso politico che da tempo abbiamo condiviso insieme a tanti amici e sostenitori, un progetto politico ambizioso e costruttivo: Destinazione Agropoli. Esso rappresenta l'inizio di un viaggio che, con modalità e strumenti diversi, ci conduce verso una sola meta: Agropoli, il suo cambiamento, nell'ottica dell'innovazione e del miglioramento. Oggi gli amici e i sostenitori, guardando alla mia esperienza ventennale di politica attiva, capacità amministrativa e competenza, mi chiedono di mettermi a servizio della nostra comunità per portare avanti il progetto "Destinazione Agropoli.Lo farò, candidandomi a sindaco con dedizione, impegno e responsabilità, rivolte verso quell'unica importante destinazione: la nostra città”.