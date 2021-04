Elezioni comunali ad Agropoli: Giovanni Basile pronto a candidarsi a sindaco

Il primo cittadino Adamo Coppola ha, dunque, già un primo avversario per la prossima tornata elettorale che si preannuncia molto sentita nel centro del Cilento

Gioca, sicuramente, d’anticipo l’avvocato Giovanni Basile che, nella giornata di domani (lunedì 26 aprile), presenterà la sua candidatura a sindaco del Comune di Agropoli, per le elezioni comunali che si terranno nella primavera del 2022.

La discesa in campo

Il primo cittadino Adamo Coppola ha, dunque, già un primo avversario per la prossima tornata elettorale che si preannuncia molto sentita nel centro del Cilento. Basile, che in passato ha avuto un periodo vicino alla Lega di Matteo Salvini, presenterà la sua come una candidatura con una chiara connotazione politica vicina al centrodestra.