Agropoli, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Mutalipassi: rischio commissariamento, è polemica

Rischio commissariamento al Comune di Agropoli dopo la decisione del Tar di accogliere il ricorso presentato dall'ex candidato sindaco Raffaele Pesce in merito alla regolarità del voto in alcune sezioni elettorali durante le ultime elezioni comunali. Il Consiglio di Stato, questa mattina, inoltre, ha respinto la richiesta di sospensiva proprio del dispositivo della sentenza del Tar presentata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi. Ora, dunque, c’è la concreta possibilità che il Prefetto Francesco Esposito procede alla nomina di un commissario straordinario, in attesa di capire se si tornerà al voto in tutte le sezioni o solo in quelle contestate.

La polemica politica

E, proprio dopo la presa di posizione del primo cittadino, che ha rivendicato la vittoria nelle urne, arrivano le reazioni di alcuni esponenti locali e nazionali del centrodestra. E, questa mattina, nuovo colpo di scena. Molto critico il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone: “Veramente ridicolo ascoltare certe argomentazioni e vedere come l’Amministrazione comunale di Agropoli cerchi anche di resistere in giudizio. Dovrebbero solo chiedere scusa e scomparire. In 19 sezioni su 21 sono state riscontrate gravi anomalie e parlano pure. Dovrebbero lasciare la vita pubblica per sempre per indegnità politica. Il Consiglio di Stato ha respinto anche il loro ricorso inaudita altera parte. Il Comune deve essere sciolto e tornare alle urne”.

Interviene anche il deputato Pino Bicchielli (Noi Moderati): “Respinto il ricorso presentato dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, il Consiglio di Stato conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che la vittoria alle passate elezioni comunali non è stata caratterizzata dalla trasparenza”. “Attendiamo ora il Prefetto che dovrà nominare il Commissario per poi capire in quali sezioni si tornerà – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli – Intanto, portiamo avanti il nostro impegno per avere, già dalle prossime tornate elettorali, presidenti e segretari di seggio capaci e professionali affinché quanto accaduto ad Agropoli non accada più. Dispiace per chi ha scelto di salire sul carro di chi sembrava essere vincitore, tradendo i suoi elettori, tanto da candidato sindaco quanto da candidato al consiglio comunale ma noi non ci arrendiamo e portiamo avanti la nostra battaglia per la trasparenza e la legalità”.