Elezioni comunali ad Agropoli: i nomi di tutti gli eletti

Sono 11 in totale i consiglieri comunali eletti nella maggioranza guidata dal neo sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi. A fare il pieno è il Partito Democratico, che con i suoi 2696 voti elegge ben 4 consiglieri comunali: Pietro Paolo Marciano (643 voti), Giuseppe Filippo (496), Rosa Lampasona (459) e Giovanna Maria D'Arienzo (407). La lista civica "Mutalipassi Sindaco" elegge, invece due consiglieri: Nicola Comite (255), Roberto Apicella (214). Due anche i consiglieri eletti nella lista "Ci siamo per Agropoli": Saveria Stefania Trenga (239) e Michele Pizza (189). Un consigliere a testa per il Psi, "Insieme per Agropoli" ed "Uniti con Mutalipassi Sindaco": Franco Di Biasi (388), Gennaro Russo (257) e Mario Pesca (207).

L'opposizione

Cinque i consiglieri di opposizione: i candidati sindaco sconfitti Massimo La Porta, Elvira Serra e Raffaele Pesce. Eletti anche Bruno Bufano (213) nella lista "Agropoli Oltre" e Gerardo Santosuosso (250) con la lista "La Porta Sindaco".