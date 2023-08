Agropoli, la consigliera Serra passa con la maggioranza: le critiche di FdI

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Agropoli, la consigliera comunale Elvira Serra ha deciso di passare dall’opposizione alla maggioranza. Una scelta politica chiara, giunta un po' a sorpresa, visto che la nota dottoressa cilentana si era candidata a sindaco per rappresentare l’alternativa a chi oggi amministra la città.

La reazione

Serra, che alle elezioni comunali scorse era appoggiata da Fratelli d’Italia mentre alle regionali si candidò con Italia Viva, suscita le critiche del presidente del circolo di FdI Adamo Coppola: “Questo cambiamento provocherà certamente il disappunto di chi ha deciso a suo tempo di dargli fiducia, una fiducia che con questa decisione risulterà tradita. Il mandato a lei affidato era di controllare e contrastare le perverse logiche dell’attuale amministrazione”. Poi l’ex primo cittadino aggiunge: “Ognuno si assume le responsabilità delle proprie scelte, anche io ho fatto scelte diverse ma senza mai tradire il voto dei cittadini, di chi mi aveva votato. Sono curioso di vedere quali progetti utili per la comunità saranno prodotte da questa decisione, sperando che non sia solo l’ennesimo prodotto del mercimonio politico che caratterizza tante scelte degli ultimi tempi. Come rappresentante locale di Fratelli d’Italia pur non condividendo questa decisione intendo comunque inviare ad Elvira un augurio di buon lavoro, anche se, da oggi, su fronti opposti” conclude Coppola.