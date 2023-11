Agropoli: all'orizzonte nuovi interventi per migliorare la vivibilità

Programmare la risoluzione di alcune problematiche presenti nella città di Agropoli per migliorare la qualità dei servizi e la vivibilità: questo l'obiettivo dell'amministrazione Mutalipassi, ad Agropoli. L’esecutivo ha fornito un apposito atto di indirizzo ai responsabili delle aree Lavori Pubblici e Servizi Finanziari affinché compiano ogni atto utile alla concreta realizzazione di tre interventi ritenuti necessari. Si tratta della manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade comunali; l’acquisizione e ristrutturazione del fabbricato ex Polfer ed aree limitrofe da adibire a nuova sede del Comando di Polizia Municipale. Infine, la realizzazione di nuove aree di parcheggio a servizio della zona del lungomare San Marco e del centro cittadino.

L'edilizia scolastica

Solo qualche settimana fa venne fornito altro atto di indirizzo all’Area 6 – Governo del Territorio, Progetti Strategici e PNRR, Commercio, Attività Produttive e SUAP al fine di predisporre un piano per l’edilizia scolastica. Atteso che molte scuole presenti sul territorio risultano datate, il programma di edilizia scolastica comunale prevede l’adeguamento delle strutture esistenti, la demolizione e ricostruzione, l’ampliamento e la costruzione ex novo di plessi scolastici in modo tale da migliorare l’offerta e l’adeguamento alla richiesta della popolazione. L’intenzione è poi inserire i progetti nel parco progetti regionale di edilizia scolastica denominato “Scuola Viva in cantiere”, con l’obiettivo strategico di consentire, attraverso le diverse fonti di finanziamento disponibili, regionali, nazionali e comunitarie, una programmazione integrata, unitaria e complementare nel settore dell’edilizia scolastica. "Questa Amministrazione – spiega il sindaco Roberto Mutalipassi - tra le diverse azioni di programmazione che intende portare a compimento c’è quella volta a risolvere le criticità legate alla sicurezza stradale, attraverso interventi puntuali di realizzazione di aree di parcheggio, nonché quelle di manutenzione straordinaria e alla disposizione di idonei luoghi di lavoro per quei servizi che necessitano di spazi adeguati per uomini e mezzi. A tal proposito abbiamo fornito atto di indirizzo ai settori competenti al fine di reperire le fonti di finanziamento utili. Ad ottobre scorso, inoltre, con altro atto di indirizzo abbiamo dato mandato al responsabile del relativo settore a predisporre un piano di edilizia scolastica utile ad adeguare al meglio l’offerta legata alle scuole presenti sul nostro territorio", ha concluso.