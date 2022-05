Elezioni ad Agropoli, la Lega di Salvini si schiera con La Porta

Nuovi alleati per Massimo La Porta. Dopo Forza Italia, anche la Lega di Matteo Salvini si schiera al fianco del candidato sindaco civico, che può contare anche sul supporto di Costabile Spinelli, il quale ha fatto un passo indietro per rafforzare la coalizione civica dell’ex presidente del consiglio comunale. Fratelli d’Italia, invece, si presenterà con il proprio simbolo a sostegno della candidatura della dottoressa Elvira Serra.

I salviniani con La Porta

“Sosterremo con decisione e convinzione Massimo La Porta. Siamo per la concretezza e la trasparenza” annuncia il consigliere regionale Attilio Pierro, coordinatore provinciale della Lega. “Massimo La Porta ha tutte le carte in regola per centrare l’importante obiettivo. Con Forza Italia e Cambiamo con Toti stiamo costruendo un percorso virtuoso di collaborazione che accresce la credibilità della coalizione e la forza della candidatura. Noi lavoriamo per vincere. Come Lega guardiamo con grande attenzione ad Agropoli, alla sicurezza dei suoi cittadini, al decoro urbano, al potenziamento, all’efficientamento e all’accessibilità dei servizi. Nessuno deve restare indietro” conclude Pierro.