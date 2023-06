"Riapriamo il centro di Agropoli al traffico, aiutiamo il commercio": la proposta di Malandrino (Forza Italia)

Il consigliere comunale di Forza Italia Emilio Malandrino ha presentato una mozione per chiedere la riapertura del centro cittadino al traffico. Il riferimento è a Via Piave-Corso Garibaldi che, dal 2007, è inibito al transito veicolare. L’obiettivo è agevolare la viabilità e dare nuovo respiro al commercio.

Le motivazioni

L’esponente di opposizione spiega: “La crisi commerciale ed economica tempo attanaglia Agropoli , ed è particolarmente avvertita nel centro cittadino ( Corso Garibaldi e stradine limitrofe ) dove la sofferenza è diffusa, uniforme, pressante. Negli ultimi anni hanno chiuso, nel “salotto” di Agropoli , diverse storiche attività commerciali e, verosimilmente, altre rischiano di fare altrettanto. Agropoli è diventata terra di conquista di grandi centri commerciali, di attività gestite da esercenti stranieri dove, sempre più frequentemente, addirittura i nostri giovani provano a trovare lavoro, di attività speculari fra di loro gestite da persone provenienti da altra regione che , sembra, non possano giustificare, considerata la esigua vivacità commerciale, la stessa resistenza e permanenza. "A nostro avviso, sarebbe utile, produttiva ed opportuna la riapertura del centro al transito e. l’abolizione e/o la regolamentazione ( come in tante città con orari alternati ) dell’isola pedonale Via Piave – Corso Garibaldi, per dare alle attività, di quello che una volta era considerato il salotto della city, il giusto respiro, una forza ed un impulso nuovo ai tanti commercianti che ancora ci credono e sperano in una ripresa possibile con coraggio e determinazione; sarebbe opportuno rimuovere il chiosco (ex edicola) di via Piave e i manufatti-panchine in cemento ad esso adiacenti”.