Elezioni comunali ad Agropoli, dal 6 dicembre parte il riconteggio delle schede

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ordinato, a partire dal prossimo 6 dicembre, l’inizio del riconteggio dei voti ottenuti dai singoli consiglieri comunali ad Agropoli, in occasione delle elezioni amministrative dello scorso mese di giugno.

La conta dei voti

Ad effettuare la verifica sarà il personale della Prefettura di Salerno: il ricorso accolto riguardava alcune irregolarità riscontrate nei verbali di alcune sezioni, in relazione ai singoli voti di preferenza ottenuto dai candidati alla carica di consigliere comunale. La prossima udienza in cui si procederà ad analizzare i risultati del riconteggio è stata fissata già per il giorno 8 febbraio 2023.