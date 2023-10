Sentenza Consiglio di Stato, parla il sindaco di Agropoli: "Pronto a tornare al voto"

Dopo il rigetto del Consiglio di Stato della richiesta di sospensiva della sentenza del Tar di Salerno, in merito al ricorso presentato dall’ex candidato sindaco Raffaele Pesce sui “brogli” alle elezioni comunali di giugno 2022, interviene il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi per rispondere alle critiche del centrodestra.

La reazione del primo cittadino

L’udienza cautelare collegiale vi sarà il 14 novembre. “Allo stato attuale quindi – spiega il primo cittadino - il ricorso, che era stato proposto rispetto al dispositivo in attesa delle motivazioni, non è stato rigettato nel merito. Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza del Tar di Salerno al fine di comprendere le ragioni del parziale accoglimento del ricorso per fare effettiva chiarezza se ci sarà un ritorno al voto in una o più sezioni. Ci tengo a precisare che, pur continuando ad avvalerci di tutti gli strumenti legali che il nostro ordinamento giuridico ci consente, il sottoscritto, insieme all'intera coalizione, non ha nessun timore di affrontare eventualmente il ritorno al voto. E mi fa sorridere leggere che io sia attaccato alla poltrona. Niente di più falso! Sono sereno, ho profuso, insieme alla mia squadra, con entusiasmo ed energia, tutti gli sforzi possibili per amministrare con amore e passione la nostra bellissima Città nell'esclusivo interesse della collettività. Sono pronto ad affrontare qualsiasi scenario si configurerà, certo che il lavoro fatto in questi 16 mesi di mandato verrà premiato dai concittadini” conclude Mutalipassi.