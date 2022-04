Sfiducia a Coppola ad Agropoli, Fratelli d'Italia contro Abate: "Ha un accordo sottobanco con Alfieri"

La sfiducia firmata contro il sindaco uscente di Agropoli, Adamo Coppola, a soli due mesi dalle elezioni comunali, oltre a dividere il centrosinistra (dietro la mossa ci sarebbe l’ex primo cittadino Franco Alfieri) fa scoppiare una polemica all’interno di Fratelli d’Italia.

Le critiche

Il consigliere comunale Agostino Abate ha firmato anche lui per mandare a casa Coppola senza concordarlo con il locale partito di Giorgia Meloni che, circa un mese fa, lo aveva indicato quale aspirante primo cittadino. “Apprendiamo con sorpresa la decisione del consigliere comunale Agostino Abate di firmare la sfiducia ai danni del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Il suo comportamento alimenta il sospetto di un accordo sotto banco con Franco Alfieri. E’ evidente che il suo ambiguo atteggiamento politico lo pone fuori dal partito”.

La replica

Pronta la risposta di Abate: “Carissimi fratelli d'Italia venite in piazza con me, cioè in luogo aperto al pubblico, e chiariremo ogni addebito ed ogni viltà. Fissate voi orario e giorno” paventando anche un dialogo politico che sarebbe in corso tra lo stesso partito della Meloni e Coppola, il quale, dopo essere stato scaricato dal Pd deluchiano che ora punta su Roberto Mutalipassi, è pronto a candidarsi comunque alla guida della città a capo di una coalizione civica.