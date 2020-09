Albanella, il sindaco Bagini ritira le dimissioni e torna al Comune

Rosolino Bagini resta sindaco di Albanella. Nelle ultime ore, infatti, ha ritirato le dimissioni (protocollate il 18 agosto scorso) attraverso una nota inviata alla segreteria generale del Comune.

Il futuro

Bagini, dunque, è pronto a riprendere la guida dell’amministrazione comunale: “Quello che mi induce a fare un passo indietro sono le numerose attestazioni di stima ricevute, gli incoraggiamenti a proseguire lungo la strada intrapresa unitamente al sostegno di tutta la maggioranza. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi – dichiara – ci attendono impegni durissimi e faticosi, primo tra tutti il mantenimento di equilibri di bilancio che una distratta gestione ha rischiato di compromettere. Questioni importanti e irrisolte ereditiamo dal passato, questioni che ora non possono non avere ricadute sull’azione di questa Amministrazione e che non possono essere cancellate con un tratto di penna”. E ai suoi concittadini conferma: “Non un euro in più del dovuto sarà richiesto”.