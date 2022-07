M5S, Gaudiano: "Draghi accolga i 9 punti a favore dei cittadini"

“Ringrazio il presidente Conte per l'impegno che sta profondendo affinché i 9 punti proposti dal M5S possano essere accolti dal presidente Draghi. Come tutti ben sappiamo è un compito arduo e di non facile soluzione, però al tempo stesso è doveroso insistere su queste posizioni che rappresentano i motivi fondanti del M5S. Com'è risaputo siamo nati per farci garanti delle istanze di quei cittadini che vivono ogni giorno una condizione di assoluta precarietà e di tutti coloro i quali credono fermamente nei valori della giustizia, dell'uguaglianza sociale, della legalità e soprattutto nel rispetto dell'ambiente”. Così la senatrice Felicia Gaudiano intervenendo alla congiunta del Movimento 5 Stelle.

L'intervento

"Sono convinta che gran parte del nostro elettorato che ultimamente non si è espresso, si trovi in una posizione di attesa, ci chiede con forza di poter recuperare i nostri valori attraverso la nostra azione politica ossia attraverso i nostri temi e di poter di nuovo riconoscersi è ritrovare nel M5S le ragioni del proprio voto” ha concluso Gaudiano.