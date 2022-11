Alberi abbattuti in città, interrogazione del consigliere Celano

Interrogazione al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, da parte del capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, per chiedere chiarimenti circa l’abbattimento di alberi sul territorio comunale (Torrione in primis). Nel mirino del consigliere anche l’abbattimento di un albero su corso Vittorio Emanuele “che pare non fosse in condizioni di pericolosità per i passanti”.

L’interrogazione

Nell’istanza Celano chiede di sapere “se e quando, come sarebbe d’obbligo per un’amministrazione attenta al patrimonio arboreo cittadino, si intenda ripristinare gli alberi abbattuti nelle scorse settimane nel quartiere di Torrione, quali tipologie di alberi eventualmente saranno ripiantumati e se, per l’episodio dell’abbattimento dell’albero sul corso Vittorio Emanuele, l’amministrazione ha proceduto a sporgere regolare denuncia avverso ignoti per l’individuazione degli autori del reato commesso, avendo sostenuto di non avere giammai autorizzato il suddetto abbattimento e non potendo un governo cittadino serio affidare le indagini del caso alla sola polizia locale con il supporto del Settore Ambiente.