Albero caduto a Salerno: Cammarota e Marchetti scrivono al Prefetto, Esposito all'attacco

L'albero caduto in via Vinciprova

Dopo la caduta di un altro albero in città (oggi si è sfiorata la tragedia in via Vinciprova) esplode nuovamente la polemica politica contro l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Napoli.

L’opposizione all’attacco

“Nonostante le continue denunce, anche oggi un grosso albero si è abbattuto in via Vinciprova e solo il caso ha evitato il peggio. Ora però basta, a fronte della evidente mala gestio dell’amministrazione comunale, intervengano il Prefetto e la Procura prima che ci scappi il morto”. Lo dichiarano, in una nota, l’avvocarto Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, e l’avvocato Matteo Marchetti del Codacons, i quali annunciano che verrà inoltrata denuncia al Prefetto e alla Procura della Repubblica, perché ormai l’emergenza legata alla incapacità e all’inerzia dell’amministrazione comunale è di ordine pubblico e investe l’incolumità e la sicurezza dei cittadini.

Critico anche il candidato sindaco indicato da Fratelli d’Italia Gennaro Esposito: “Anche questa volta, grazie a Dio, nessuno si è fatto male ma le continue cadute di alberi in città, a Salerno, sono diventate una vera e propria emergenza. Da risolvere immediatamente. Non vorrei – sottolinea il noto commercialista salernitano - che qualcuno stia pensando all'ennesima società partecipata, che so Salerno Verde, proprio alla vigilia delle elezioni comunali. Ma forse sono solo assorto in cattivi pensieri”.