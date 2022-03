Vallo di Diano, Alfano e Pertosa entrano nelle rispettive Comunità Montane

Il consiglio regionale della Campania ha votato all’unanimità le proposte di legge a firma di Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva, che prevedono l’inclusione del Comune di Pertosa nella Comunità Montana Vallo di Diano e del Comune di Alfano nella Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo.

I commenti

“Una giornata storica per Pertosa e Alfano – ha dichiarato il consigliere Pellegrino – divenute simbolo dell’attenzione del Consiglio Regionale ai piccoli comuni, che rappresentano la spina dorsale del Paese e la preziosa identità culturale della nostra regione. Una decisione particolarmente attesa dalle due comunità – ha continuato Pellegrino – si tratta di due provvedimenti che vanno nella direzione di valorizzare il Territorio tenuto conto che si tratta di Comuni che sia socio-economicamente che geograficamente fanno parte di fatto delle rispettive Comunità Montane” ha concluso Pellegrino che ha ringraziato tutti i gruppi consiliari per aver sostenuto e votato le sue proposte di legge. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Pertosa, Domenico Barba, e dal sindaco di Alfano Elena Anna Gerardo, presenti in Aula al momento della votazione. “L’iniziativa legislativa del consigliere Pellegrino – ha dichiarato il primo cittadino di Pertosa Domenico Barba – ha posto riparo a un atto scellerato e discriminatorio perpetrato nel 2008 a danno della mia comunità. Un messaggio di speranza e vicinanza politica a tutti i piccoli comuni”. Per il sindaco di Alfano, Elena Anna Gerardo: “Finalmente il Comune siederà di nuovo a pieno titolo nel consesso montano che consentirà la partecipazione alla programmazione di interventi importanti per il Territorio”.