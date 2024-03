Elezioni comunali a Baronissi, Tony Siniscalco: "Allarme sicurezza, Valiante ha fallito"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Le politiche in materia di sicurezza e di controllo del territorio portate avanti, negli ultimi anni, da Valiante e la sua amministrazione si sono manifestate ancora una volta fallimentari ed inefficaci.Di evidente gravità i recenti accadimenti verificatisi nella zona del centro di Baronissi: furti in appartamento, aggressioni e rapine". Lo scrive in una nota diffusa alla stampa Tony Siniscalco, candidato sindaco per Fratelli d'Italia e Noi Moderati: "Oggi purtroppo, sindaco, giunta e consiglieri, che dovrebbero attenzionare tali problematiche, fronteggiandole con misure di prevenzione a tutela del territorio, sono invece impegnati a dimenarsi tra le divisioni di partito, a ricercare candidati per garantirsi uno scranno in consiglio, senza tuttavia adempiere al mandato elettorale già a suo tempo affidato dai cittadini. Ma questo, orami, è fatto noto! Il disinteresse per il territorio lascia sempre più posto all’interesse personalistico di chi oggi, pur senza maggioranza, continua a governare la nostra cittadina. Ne sono la conferma i numerosi episodi criminosi che si verificano con insistenza: chi agisce a Baronissi per commettere un reato, purtroppo, ha la certezza di farla franca. Basta ricordare, infatti, che il sistema di video sorveglianza non è mai entrato, completamente, in funzione. Le forze dell’ordine, che fanno già tanto, sono numericamente insufficienti.Ci faremo portavoce di tali problematiche con i referenti di governo per ottenere più uomini delle forze dell’ordine in servizio, un finanziamento per potenziare il sistema di video sorveglianza, la creazione del controllo di vicinato, attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini, pronti a denunciare, in tempo reale, pericoli e rischi alle Forze dell'Ordine. Più volte abbiamo sollecitato il sindaco sul problema delle sicurezza ma, ad oggi, i risultati che si continuano a registrare sono a tutti noti e certamente per nulla rassicuranti. Tanti buoni propositi che nei fatti, per l’ennesima volta, non hanno mai trovato concretezza nelle azioni di chi governa - ancora- la nostra città! Solo un Governo cittadino di Centro Destra potrà restituire a Baronissi la sicurezza e la legalità, tanto nel centro quanto in tutte le frazioni: è sempre più necessario avere il Coraggio di Cambiare!".