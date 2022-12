Elezioni a Pontecagnano Faiano: gruppo e lista unica tra Forza Italia e Udc

Si rafforza l’area moderata del centrodestra a Pontecagnano Faiano, dove Forza Italia e l’Unione di Centro (Udc) hanno formato un gruppo unico in seno al consiglio comunale e, in occasione delle prossime elezioni amministrative, si presenteranno sotto un solo simbolo. Il nuovo gruppo “Fi-Udc-Ppe” avrà come presidente il consigliere Gianfranco Ferro e sarà composto anche dai consiglieri Francesco Pastore ed Ernesto Sica.

La nota unitaria dei coordinatori: