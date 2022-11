Maltempo e danni in Cilento, Cirielli: “La Regione intervenga celermente: si richieda stato di calamità” 

Interviene sull'alluvione in Cilento, il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, a seguito dell'esondazione del fiume e dei danni registrati nelle ultime ore, a seguito della bomba d'acqua che ha arrecato allagamenti e danni ad abitazioni, arredi urbani e auto.

“Esprimo piena vicinanza e massima solidarietà ai cittadini di Agropoli e di Santa Maria di Castellabate, i due paesi del Cilento gravemente e maggiormente colpiti dalla furia dell’alluvione.

De Luca e la Regione intervengano celermente, mettendo in campo misure immediate atte a fronteggiare le preoccupanti emergenze. E chiedano al governo lo stato di calamità per un celere ristoro dei danni causati da questo evento estremo”.