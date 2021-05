Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, Gaudiano (M5S): “La nuova progettualità è una scommessa che non possiamo perdere”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Lo scorso 7 aprile è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali della nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria. L'inserimento, tra gli interventi strategici del PNRR, di un progetto di fattibilità per una linea ferroviaria Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, dimostra l'attenzione del Governo per il Sud del Paese, oltre che rappresentare un'importante prospettiva di sviluppo di territori da grandi potenzialità attrattive. Il potenziamento della linea Salerno-Reggio Calabria, infatti, è una scommessa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che non possiamo perdere”: così esordisce la senatrice del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano, che delinea le potenzialità e gli scenari futuri di uno sviluppo dinamico e di una visione strategica ampia a lungo termine tesa all’inserimento nei grandi flussi di innovazione, mobilità nazionali ed internazionali, inserendosi nella competizione mondiale. “In tale prospettiva, la provincia di Salerno può diventare uno snodo nevralgico per i trasporti di tutto il Mezzogiorno, congiuntamente al completamento dell'Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, e alla concretizzazione di un nuovo hub ferroviario a Battipaglia, strategico per l’intera infrastruttura”, continua Gaudiano. “La nostra proposta integrativa al progetto di Rete Ferrovie Italiane RFI rappresenta una grande opportunità per tutta la provincia di Salerno. L’attuale idea progettuale, quindi, non consisterebbe in un semplice attraversamento veloce della territorio provinciale salernitano, ma potrebbe tradursi ed ampliarsi come disegno strategico complessivo e bilanciato che tenga conto anche della mobilità interna, della coesione e della pari dignità tra i territori, per uno sviluppo economico diffuso”, sostiene la Senatrice Gaudiano. “È necessario tuttavia non perdere di vista le esigenze di territori a forte valenza turistica come il Cilento, che dovranno essere adeguatamente collegati con un sistema complementare di trasporti in grado di sfruttare i flussi generati dal nuovo asse ferroviario, prevedendo ad esempio il transito dell'alta capacità nel Golfo di Policastro, al momento non previsto dai progetti preliminari. Avere l’Alta Velocità, con una fermata nel Vallo di Diano, rappresenterebbe una svolta importante per il futuro dei nostri figli. Darebbe una prospettiva vera e concreta di crescita e di ritorno ad una centralità che da anni abbiamo perso. Darebbe nuovi slanci e prospettive per tanti imprenditori per investire sul territorio. Si creerebbero anche concrete possibilità occupazionali per i nostri giovani, frenando lo spopolamento e l’emorragia di talenti costretti ad abbandonare la nostra terra per inseguire prospettive di stabilità lavorativa. È il momento di fare squadra ed concentrarci su un obiettivo unico – conclude Felicia Gaudiano - che comprenda il diritto alla mobilità di tutti i territori coinvolti. Il nostro impegno continua per realizzare un’opera strategica e particolarmente importante per la nostra comunità”.