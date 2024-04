Alternativa Popolare, il salernitano Luigi Cerciello nominato coordinatore regionale

Il segretario nazionale di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi ed il presidente Paolo Alli hanno nominato Luigi Cerciello, già coordinatore provinciale di Salerno, a coordinatore regionale della Campania.

Il commento

La nomina di Cerciello, che vanta già una lunga esperienza politica, mira a far crescere il partito organizzandolo localmente nelle diverse realtà territoriali. "Sono sicuro che lavoreremo in grande sinergia con tutti i membri del partito per far crescere AP “ ha dichiarato Cerciello: “Alternativa Popolare è un partito in costante crescita su tutto il territorio nazionale ed in particolar modo in Campania, infatti in meno di due mesi possiamo già vantare un buon numero di nuovi responsabili provinciali e locali e questo perché appassionati della politica e cittadini comuni hanno constatato come il partito ed il suo segretario Bandecchi stiano tutti i giorni in mezzo alla gente pronti a dare conforto e soluzioni concrete ai loro bisogni ."

E ancora: “Ringrazio – aggiunge Cerciello - il segretario nazionale Stefano Bandecchi ed il presidente Paolo Alli così come i coordinatori di Caserta Michele Pascarella e di Napoli Nunzio Marrone per la fiducia che mi hanno dato. Insieme ai coordinatori delle province struttureremo un partito il cui compito principale sarà quello di porre particolare attenzione alle problematiche del territorio, portando soluzioni realizzabili in tempi brevi, efficaci e reali, promuovendo lo sviluppo delle tipicità locali, con un occhio particolare rivolto ai giovani, le nostre migliori risorse, agli anziani ed alla sanità regionale, perché è nel proficuo e fiduciario rapporto con le generazioni presenti e future che si basa il successo della politica in una società civile ed avanzata.”