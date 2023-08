"Amalfi Imperiale", polemica per la presentazione del libro sui fascisti in Costiera

"Vigileremo a che queste iniziative non configurino un'apologia del fascismo". Lo afferma l'Associazione nazionale partigiani di Salerno a proposito della presentazione, in programma per oggi a Maiori, del libro di Gabriele Cavaliere "Amalfi imperiale... storie di uomini e fascisti dalla Costa d'Amalfi".

Le critiche dell'Anpi

"Apprendiamo con preoccupazione – denuncia il comitato provinciale Anpi di Salerno - di una iniziativa che vuol essere culturale quale la presentazione del libro Amalfi imperiale, autore tal Gabriele Cavaliere, che dalla locandina ha come sottotitolo storie di uomini e fascisti dalla costa d'Amalfi, con relativa foto di Mussolini e firma, che si terrà a Maiori. Il libro è stato già presentato a giugno sempre in Costiera. Non conosciamo l'autore né il contenuto del libro che sinceramente non ci interessa, quello che preoccupa è che sull'onda di questo revanchismo di destra si possano sdoganare figure e fatti che hanno dolorosamente colpito le nostre terre. Ricordiamo i tanti salernitani e alcuni proprio della Costiera amalfitana cha hanno combattuto e sono caduti nella lotta di Liberazione dal nazifascismo". "Vigileremo - scrive l'Anpi - a che queste iniziative non configurino un'apologia del fascismo. Ricordiamo infine, che il richiamo all'imperialismo fascista è il richiamo a leggi razziali, guerre di invasione con pulizia etnica razzista in Africa come nei Balcani e che l'evocato duce fu quello che 80 anni fa ricostituì una pseudo repubblica sociale per collaborare con i nazisti nella guerra alle popolazioni italiane con stragi e distruzioni, per poi alla fine tentare di scappare ignominiosamente travestito da soldato tedesco".