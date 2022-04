Pierro (Lega): "Modificare Ambiti Territoriali e dotazioni per Psr"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro ha presentato interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto «Richiesta di chiarimenti urgenti sul Bando della Misura 442/2022 PSR2014-2020 Campania». Per il raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile dell’attività agroalimentare della Campania la Regione con il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 punta a favorire lo sviluppo dell’Agricoltura e dei territori rurali, grazie ad una dotazione finanziaria di circa 1,8 miliardi di euro. Occorre evitare però sperequazioni tra i beneficiari nei vari ambiti territoriali. “In particolare, – spiega Pierro nel documento inoltrato all’assessore Caputo – con la Misura 442/2022 la Regione finanzia interventi sui terrazzamenti e i ciglionamenti, ai quali si aggiungono ben 8 tipologie di sottointerventi e sono applicabili “esclusivamente” ai terreni agricoli delle zone individuate nei Comuni della Penisola Sorrentina-Amalfitana e nei Comuni delle isole del Golfo di Napoli per un importo di circa 10MLN di euro. Nel Bando precedente del 13.06.2017 con DRD n. 9, – continua l’esponente della Lega – i finanziamenti invece erano applicabili ai terreni agricoli dell’intera Regione Campania e con un importo finanziato di circa 29mln di euro. La misura del nuovo bando dunque è causa una forte sperequazione tra i beneficiari anche all’interno delle medesime aree escluse, in ragione del fatto che alcuni hanno potuto attingere ai benefici previsti con il precedente Bando, mentre altri oggi non possono parteciparvi. Ho chiesto all’Assessore Caputo di modificare il Bando come da preinformativa permettendo la partecipazione agli aventi diritto dell’intero territorio regionale, come è avvenuto negli anni precedenti, incrementando ulteriormente la dotazione”.