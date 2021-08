M5s, Amministrative Salerno: Giuseppe Conte in visita a Salerno

Dalle ore 12, insieme a candidati e simpatizzanti, Conte partirà da via Roma con una passeggiata che raggiungerà il Duomo, poi via Mercanti, piazza Portanova fino ad arrivare alla sede del Movimento 5 Stelle in via Fieravecchia, dove ci sarà un momento di confronto

Domani l'ex premier Giuseppe Conte sarà a Salerno. "Supporterà la lista del Movimento 5 stelle e la candidata sindaca della coalizione civica, Elisabetta Barone. Finalmente entriamo nel vivo di una nuova fase, che ci vede più entusiasti e determinati di prima. Salerno merita una amministrazione che valorizzi tutto il suo potenziale, fatto di bellezza, di storia, di cultura. Salerno non merita abbandono e dissesto finanziario né un fare disorganico che non ha contribuito al reale sviluppo della nostra comunità”. Così in una nota congiunta i parlamentari salernitani Andrea Cioffi, Nicola Provenza e Angelo Tofalo.

Il programma

Dalle ore 12, insieme a candidati e simpatizzanti, Conte partirà da via Roma con una passeggiata che raggiungerà il Duomo, poi via Mercanti, piazza Portanova fino ad arrivare alla sede del Movimento 5 Stelle in via Fieravecchia, dove ci sarà un momento di confronto con la stampa. “Abbiamo una grande opportunità, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ottenute proprio grazie al lavoro fatto in Europa da Conte nei mesi scorsi. Occorre che la futura amministrazione metta insieme le migliori energie della società civile e stringere un vero e proprio patto per la città”. Così concludono i parlamentari salernitani impegnati in questi giorni a ultimare la documentazione per la lista del MoVimento 5 Stelle.