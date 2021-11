Amministrazione comunale di Eboli, M5S: "Fate presto, occupatevi dei problemi della città e non di quelli vostri"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ieri sera si è svolto il consiglio comunale, il primo della consiliatura guidata dal neo sindaco Mario Conte. Come purtroppo temevamo, le notizie giunte nel corso degli ultimi giorni sono state confermate dal responso dell’aula consiliare: niente accordo politico e nessuna elezione del presidente del consiglio comunale, una figura essenziale per il buon funzionamento della macchina amministrativa.

L’imbarazzante mancata elezione è sostanzialmente sintomo di una non condivisione di intenti, dell’assenza di dialogo con le opposizioni e, probabilmente, anche tra le forze della maggioranza. Entro sette giorni si avrà una nuova opportunità e noi sentiamo l’urgenza di sottolineare che Eboli non può permettersi di perdere altro tempo inutilmente.

Se si vuole uscire dalle logiche della politica urlata, quella che punta i piedi per terra e strepita per tornaconti personali, bisogna avere coraggio. Fate presto: i nostri concittadini vi hanno eletto perché hanno bisogno che la politica faccia il proprio dovere, interessandosi dei problemi della città e non di quelli dei consiglieri comunali.