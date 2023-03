Anci, Cuofano nuovo delegato per pianificazione urbanistica e rapporti con le Soprintendenze

Giovanni Maria Cuofano, 38 anni, sindaco di Nocera Superiore, è il nuovo delegato Anci Campania per la Pianificazione Urbanistica ed i Rapporti con le Soprintendenze. La nomina in seno al parlamentino dei sindaci è giunta con una nota a firma del presidente Carlo Marino nella quale motiva la scelta su Cuofano per rafforzare ulteriormente la governance di Anci Campania e di creare un più forte e condiviso coinvolgimento nella fase istruttoria ed operativa dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

"Ringrazio il Presidente Marino per la fiducia e per le deleghe conferitemi tra le primissime cose sulle quali inizierò a lavorare vi è il tema della semplificazione amministrativa per non rendere una gabbia burocratica le norme che regolano la tutela paesaggistica, ma compatibili e funzionali con le esigenze di crescita economica, turistica e culturale dei territori. La tutela del paesaggio non come conservazione, quindi, bensì come concreta valorizzazione delle aree".