Angri, il consigliere Ciro Calabrese aderisce a Forza Italia

Il consigliere comunale di Angri, Ciro Calabrese, ha aderito a Forza Italia. "Sono orgoglioso di entrare in un partito che si richiama alle tradizioni popolari" dichiara Calabrese. "Costruiremo un grande partito anche in provincia di Salerno, queste sono le prime adesioni, ne seguiranno tante altre" gli fa eco il commissario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, che ha avviato una campagna adesioni in tutto il territorio salernitano.

La campagna adesioni

Dopo la fuoriuscita di Mara Carfagna, il partito salernitano di Silvio Berlusconi ha avviato una fase nuova aprendo, di fatto, una campagna adesioni rivolta ad amministratori locali o esponenti politici civici oppure di area centrodestra, ma anche semplici cittadini, pronti ad intraprendere un percorso politico sotto il simbolo della bandiera forzista.