Emergenza sicurezza ad Angri, Cirielli (FdI) scrive a Lamorgese: "Tuteli i residenti"

“Sempre più frequenti sono i fenomeni di delinquenza che si registrano sul territorio del comune di Angri, in provincia di Salerno. Non solo auto seriamente danneggiate e private dai ladri di molteplici parti (in particolare, le plance navigatore/radio/climatizzatore) ma anche una allarmante escalation di furti in appartamento che hanno interessato, negli ultimi giorni, soprattutto i palazzi del quartiere Alfano. Un fenomeno preoccupante, una vera e propria emergenza a cui far fronte immediatamente. I residenti sono esasperati ed è fondamentale tutelarli. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese – alla quale, nei prossimi giorni, presenterò un’interrogazione parlamentare – intervenga quanto prima. La sicurezza e la salvaguardia dei cittadini deve essere prioritaria”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

