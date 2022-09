Marcia per Angelo Vassallo, Anna Bilotti (M5S): "Un giorno importante per la Campania"

“Un giorno importante per la Campania, un giorno importante per Pollica che vive con rigorosa devozione la marcia per il suo compianto sindaco-pescatore, Angelo Vassallo". Queste le parole di Anna Bilotti, candidata al Senato col Movimento Cinque Stelle nel collegio salernitano, dopo la marcia dedicata ad Angelo Vassallo, tenutasi ieri a Pollica.

La marcia

"Giuseppe Conte - afferma Anna Bilotti - è al nostro fianco e al fianco di tutti i cittadini nelle strade, per le piazze, nei territori ed è la prova che il Movimento 5 stelle non lascia nessuno indietro. Il nostro presidente ci sta guidando con disciplina e onore verso l’Italia che vorremmo, mettendo in prima fila e davanti a tutto le esigenze degli ultimi. La presenza di Conte in questa regione prima a Napoli, poi qui ad Acciaroli e poi a Salerno - con così tanta presenza è partecipazione - è l’emblema di come un uomo di giustizia (sociale ed economica) sia arrivato nel momento giusto. E noi candidati vogliamo fare la nostra parte, stando dalla sua: dalla parte giusta”.