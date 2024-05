Elezioni comunali, Anna Petta: “Una Baronissi più inclusiva al centro del nostro programma elettorale”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Ieri è stato un giorno significativo per la nostra comunità, con l'inaugurazione di un nuovo punto d’ascolto nel centro della città, che si aggiunge a quelli già aperti nelle frazioni. Davanti ai cittadini riuniti, ho ribadito il nostro impegno inserito all'interno del programma elettorale per una Baronissi inclusiva, con maggiore assistenza alle persone fragili e maggiori opportunità per gli "ultimi" contro ogni forma di marginalizzazione e disagio. La nostra visione si traduce in azioni concrete, con una programmazione attenta anche alle attività sviluppate dal Consorzio Sociale Valle dell'Irno per offrire assistenza e supporto alle persone in difficoltà. Continuiamo la nostra battaglia contro ogni forma di violenza, promuovendo azioni e giornate dedicate alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, di genere, il bullismo e il vandalismo. Introdurremo il progetto "Baronissi Bollino Blu" che mira a rendere la città e le sue attività commerciali accessibili al 100%, riducendo le barriere architettoniche e promuovendo l'inclusione delle persone con disabilità attraverso nuovi sistemi di comunicazione” ad affermarlo è la candidata a Sindaco Anna Petta.

“Inoltre, lavoreremo per creare un Centro Diurno di Aggregazione che offra sostegno alle famiglie con doposcuola sociale, attività ludico-ricreative e servizi specialistici come il supporto psicologico. Vogliamo che questo centro sia un luogo di incontro e supporto per chiunque ne abbia bisogno, anche per coloro seguiti dalle autorità giudiziarie e minorili. Negli ambiti dell'istruzione e della cultura, lavoreremo per potenziare l'assistenza specialistica nelle scuole con programmi di mentoring per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa. Con campagne di comunicazione mirate, vogliamo far conoscere ai cittadini i servizi offerti dal Consorzio Sociale Valle dell'Irno, dal supporto agli anziani e ai disabili fino alle famiglie con minori e agli immigrati. Questi sono solo alcuni degli impegni del nostro programma elettorale per le politiche sociali per costruire una comunità più inclusiva e solidale, in cui ognuno si senta protagonista”. A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.