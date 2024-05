Antenna 5G a Sala Consilina, Cammarano: "Il Comune non realizzi l’infrastruttura a Contrada San Sebastiano”

“Questa mattina ho inviato una richiesta di chiarimenti all’Arpac in merito all'istruttoria tecnica e al parere tecnico emessi sul progetto di realizzazione di un'antenna 5G nel territorio di Sala Consilina. Contestualmente ho inviato una lettera al Presidente del Consiglio di amministrazione di INWIT S.p.A e al sindaco di Sala Consilina per esprimere le legittime preoccupazioni della popolazione sul luogo individuato per l'installazione dell’infrastruttura". Lo ha reso noto il consigliere regionale e presidente della commissione Aree interne Michele Cammarano.

"È attualmente in corso una vasta mobilitazione di cittadini e di comitati a difesa dell’ambiente, comprensibilmente preoccupati per i potenziali effetti nocivi degli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20W sulla salute pubblica e sulla salubrità ambientale. Una tale infrastruttura comporterebbe un aumento dell’inquinamento elettromagnetico e potrebbe danneggiare l’ecosistema locale. La Contrada San Sebastiano, caratterizzata da una significativa presenza di abitazioni, appare particolarmente esposta a questi rischi. L’area individuata per l’installazione, inoltre, rappresenta un sito ricco di terreni coltivati e attraversato da sorgenti d’acqua e, pertanto, sorgono comprensibili timori anche in merito a un possibile inquinamento delle falde acquifere. Per queste ragioni ho chiesto al comune di valutare la possibilità di riconsiderare la decisione di installare l’impianto nella località prescelta e di individuare aree con minore densità abitativa. Ho inoltre chiesto all’Arpac di conoscere i parametri e i criteri tecnici utilizzati per l’istruttoria”, ha aggiunto.

L'intervento dell'avvocato Alessandro Carrazza, membro del comitato "No Antenna":