Antiquarium di Agropoli e presunti furti: il sopralluogo di Bicchielli

Ieri mattina l'onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati, membro della commissione Difesa e della commissione Antimafia, è stato in visita ad Agropoli dove ha incontrato esponenti della politica locale. Bicchielli si è confrontato in particolare con il consigliere comunale di opposizione Raffaele Pesce, rappresentante di Liberi e Forti, con il quale ha fatto il punto della situazione in merito all'Antiquarium ed è stata attenzionata anche l'area del Sauco. "Stiamo portando avanti la nostra battaglia a tutela del territorio, in difesa dei diritti dei cittadini e non intendiamo fermarci - ha detto l'onorevole Bicchielli - l'Antiquarium è un bene comune, in gestione all'amministrazione ma non di sua proprietà. Il cartello qui davanti recita che il museo è aperto tutti i giorni, sarebbe opportuno dire che è chiuso tutti i giorni da ormai tre anni. Ci chiediamo: ha senso parlare ancora di museo? Non sappiamo, ancora oggi, cosa è rimasto e cosa, invece, è stato portato via. Non otteniamo risposte dalla maggioranza, siamo certi però che il governo nazionale farà chiarezza su questa vicenda".

Ad accompagnare il deputato salernitano di Noi Moderati, il consigliere Pesce: "Ringrazio l'onorevole Pino Bicchielli per l'interesse e per l'impegno verso il nostro territorio, mi ritrovo sulla sua stessa lunghezza d'onda ed è importante sapere che dalla politica nazionale c'è interesse verso il territorio di Agropoli che sconta oggi ancora troppi problemi".