Iannone (Fdi): "Deluchiani disperati: questa non è più politica"

"I deluchiani in preda alla disperazione stanno minacciando i sindaci della provincia di Salerno. Minacciano di non farli accedere a finanziamenti regionali se il Pd non dovesse riscuotere consensi nei relativi Comuni". È il duro affondo del senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone