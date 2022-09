Aperta la nuova sede elettorale dell’Alleanza Verdi - Sinistra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La sede politica di Pontecagnano Faiano Possibile sarà sede elettorale dell’Alleanza Verdi – Sinistra e Reti civiche. Possibile, il partito fondato da Giuseppe Civati, ha stretto un accordo elettorale con i Verdi Europei e Sinistra Italiana per le prossime elezioni politiche del 25 settembre,partecipando con propri candidati in tutta Italia. “Nei collegi di Camera e Senato che comprendono la provincia di Salerno – commenta Alfredo Garofalo esponente di Possibile – non si sono verificate le condizioni per esprimere una nostra candidatura ma sosterremo con convinzione le candidate e i candidati della lista. Punteremo sull’entusiasmo dei tanti giovani che in queste ore si stanno iscrivendo per mettere al centro dell’agenda le nostre battaglie: giustizia sociale e ambientale, diritti, cannabis e eutanasia legale, salario minimo insieme alla difesa del reddito di cittadinanza seppur con alcune correzioni”. Sulla stessa linea Federico Marra di Sinistra Italiana che spiega come “la Sinistra sia pronta a fare la propria parte a Pontecagnano Faiano alle prossime lezioni politiche del 25 settembre.

L’alleanza tra Possibile, Sinistra Italiana e Europa Verde è la garanzia che, all’interno della più ampia coalizione con il PD e +Europa, si punterà prioritariamente alla difesa dei diritti delle fasce deboli, dei diritti dei giovani, dei diritti dei lavoratori col salario minimo, dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile verso le energie rinnovabili”. Nei prossimi giorni la sede elettorale di via Dante 65 sarà inaugurata alla presenza dei candidati della lista Alleanza Verdi-Sinistra.