Elezioni 2021, Vincenzo Napoli apre il comitato: "La nostra città ancora più avanti"

Si trova lungo la centralissima via Roma il nuovo quartier generale del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, candidato alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre con la sua vasta coalizione di ben nove liste di centrosinistra.

Le liste in campo

All’apertura del Comitato Elettorale il deputato Piero De Luca insieme a tanti candidati e candidate al consiglio comunale che non stanno facendo mancare il sostegno al sindaco Napoli, impegnato con la campagna elettorale per il secondo mandato. E dopo l’apertura del Comitato elettorale di Via Roma, sabato mattina alle 11, all’interno dei saloni dell’Hotel Mediterranea, il primo cittadino presenterà le liste civiche Progressisti per Salerno, Campania Libera e Salerno per i Giovani.

Il commento

“Entusiasmo e partecipazione stasera all’inaugurazione del comitato elettorale nel cuore della città. È stato bello incontrare tanti cittadini, candidati e sostenitori. Questi sono i momenti che ci danno ulteriore forza e motivazione in questa battaglia per portare la nostra città ancora più avanti!” ha scritto su Facebook il primo cittadino.