Provincia, Alfano: "Il presidente Strianese ancora non ha assegnato le deleghe ai consiglieri"

“È passato più di un mese e ancora stiamo aspettando che il Presidente Strianese assegni le deleghe ai suoi consiglieri di maggioranza: un ritardo imbarazzante per la politica, poichè dimostra come l'amministrazione debba essere ostaggio di beghe interne tutte alla sinistra".

E' quanto denunciato dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Provinciale, Sonia Alfano. "Il ritardo delle nomine - ha continuato - per un territorio vasto come la Provincia di Salerno rallenta l'azione dell'Ente: la viabilità e l'edilizia scolastica, ad esempio, non possono aspettare questioni interne, ma hanno bisogno di una rapida soluzione. Sono sicura - ha concluso Alfano - che il Presidente metterà subito fine a questo ritardo e dia le deleghe ai suoi consiglieri di maggioranza: come opposizione aspettiamo tale momento anche per aprire un confronto serio e costruttivo con i colleghi delegati”.