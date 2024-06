Area ex Copmes a Scafati, Mario Santocchio (Fdi): "Dall'amministrazione solo sperpero di denaro"

"A gennaio scorso, il sindaco di Scafati ha assegnato un incarico di consulenza all'ex amministratore della società partecipata Acse, dottor Daniele Meriani, per fare luce sulla gestione della società partecipata Scafati Sviluppo, fallita nel 2017. Tuttavia, a distanza di mesi, del lavoro di Meriani non si hanno notizie e la situazione dell'area ex Copmes è rimasta invariata". La denuncia arriva da Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati: "Oggi, il patrimonio della Scafati Sviluppo è ancora sotto la gestione della curatela fallimentare, mentre l'area destinata al progetto ex Copmes è lasciata in balia degli speculatori. La mancanza di una posizione netta e decisa del Comune sul futuro industriale dell'area allontana gli investitori seri, favorendo speculatori eventualmente graditi all'amministrazione comunale."

La nota

Santocchio ha continuato: "È inaccettabile il silenzio totale dei consiglieri di maggioranza che si rendono complici di questo ennesimo danno economico inflitto alla nostra città. Fratelli d'Italia Scafati rinnova il suo appello per fermare questo scempio. Chiediamo un intervento urgente e deciso per salvaguardare il futuro economico e industriale di Scafati. È ora di dire basta a questa gestione fallimentare. Il sindaco e la sua amministrazione stanno giocando con il futuro della nostra città." Infine, ha concluso: "L'area ex Copmes rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo industriale e occupazionale di Scafati, e non possiamo permettere che venga lasciata in balia degli speculatori. Chiedo con forza un'azione immediata e trasparente da parte dell'amministrazione comunale, alias il 'comitato festa elettorale', per risolvere questa situazione e garantire un futuro prospero alla nostra comunità. È tempo che il Comune di Scafati prenda una posizione chiara e definitiva sul destino dell'area ex Copmes. Fratelli d'Italia sarà sempre in prima linea nella difesa degli interessi dei cittadini di Scafati."