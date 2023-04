Radici e sviluppo delle aree interne: convegno con Tommasetti a Roscigno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Partire dalle tradizioni del territorio per valorizzare le aree interne. E’ il concetto al centro del convegno “Turismo delle radici. Una storia da raccontare”, in programma domani 1 maggio a Roscigno Vecchia in piazza Giovanni Nicotera, alle ore 11. All’incontro parteciperà il consigliere regionale della Campania della Lega Aurelio Tommasetti, con un intervento dal titolo "Ritorno alle radici: valorizzazione e sviluppo sostenibile delle aree interne". L’appuntamento, patrocinato dal Comune, vedrà la presenza del sindaco di Roscigno, Pino Palmieri. Modera il giornalista Vito Sansone.