Salerno, la denuncia di Celano (Fi): "Arenile di Pastena, una fogna convogliata in un canale?”

Il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano chiede all’amministrazione comunale di fare chiarezza su quanto sta avvenendo sull’Arenile di Pastena, nella zona orientale di Salerno, dov’ è stato notato, da numerosi cittadini, un canale all’interno del quale, pare, scorrano acque fognarie.

La denuncia

L’esponente dell’opposizione spiega: “A seguito dei lavori di ampliamento delle spiagge, nella zona orientale della città, sull’arenilea diacente al Lido Colombo è presente un piccolo canale nel quale, a parere dei cittadini e comitati, sarebbe stato convogliato anche lo scarico del depuratore. Per tali motivi si assisterebbe sul letto del suddetto canale e sugli scogli adiacenti il raffermarsi di escrementi e di liquami che finiscono inesorabilmente per creare gravi conseguenze di natura igienico sanitaria;l’Amministrazione avrebbe il dovere di verificare la corretta realizzazione dell’opera appaltata ed intervenire immediatamente per scongiurare problemi seri per la cittadinanza”. Per questo chiede di sapere “se l’Amministrazione abbia verificato se davvero, come sostenuto dai cittadini e comitati, lo scarico del depuratore sia stato convogliato nel canale ubicato sulla spiaggia adiacente al Lido Colombo; se abbia verificato che per tale evenienza si creerebbe il raffermarsi sul letto del canale e sugli scogli di escrementi e liquami con possibili conseguenze di natura igienico sanitaria; se e come l’Amministrazione intenda intervenire, nel caso verifichi la vericidità di quanto in premessa, per evitare i rischi evidenziati”.