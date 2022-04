Articolo Uno: venerdì il congresso provinciale a Salerno

Si terrà venerdì 8 aprile presso l’Hotel Mediterranea, a partire dalle 17.30, il congresso provinciale di Articolo Uno, il movimento politico che fa capo al Ministro Roberto Speranza. “Un mondo nuovo, una sinistra grande”, è il titolo dell’iniziativa, che sarà aperta dal deputato Federico Conte.

È una fase molto importante per la nostra organizzazione politica – dice il deputato Conte, ci attendono scelte e assunzioni di responsabilità. Nella primavera del 2023, il Paese andrà al voto con un appuntamento cruciale per il futuro. La pandemia, non ancora terminata, la guerra esplosa nel cuore dell’Europa, la grave crisi economica e occupazionale, con inflazione e deindustrializzazione, soprattutto in alcune aree del Paese, ci mettono di fronte a sfide e scenari tutti nuovi. L’Italia ha bisogno di una forza politica di sinistra, riformista, che dia voce ai diritti e al lavoro dentro un progetto di riduzione dei divari, delle disuguaglianze, e dentro una nuova idea di Europa. Una forza politica che, nella lotta alle disparità, non può che partire dalla nuova Questione meridionale, che le contiene tutte. Un nuovo sguardo sul Mezzogiorno per una nuova idea di Europa.